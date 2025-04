Iltempo.it - Scholz: Dazi Trump sbagliati, è un attacco all'ordine commerciale

(Agenzia Vista) Roma, 03 aprile 2025 “Penso che la recente decisione suidel presidente degli Stati Uniti sia fondamentalmente sbagliata. Si tratta di una unche ha creato prosperità in tutto il mondo. Unche è in gran parte il risultato degli sforzi americani. Il Paese è a disposizione del governo americano per discutere ed evitare una guerra”. Così il cancelliere tedesco uscente. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev