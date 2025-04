Dilei.it - Il design poetico, mobili e complementi d’arredo che evocano storie ed emozionano

Leggi su Dilei.it

Ludovica Serafini e Roberto Palomba, fondatori dello studio Palomba Serafini Associati, possiedono una straordinaria abilità nel trasformarein narrazioni evocative. Ogni loro creazione sembra avere una voce, come se raccontassedi terre lontane e di culture antiche. Per loro, ilnon è solo estetica: è un racconto, un dialogo tra tradizione e modernità, capace di toccare corde intime e risvegliare la memoria.Fonte: Ufficio stampa dello studio Palomba Serafini AssociatiPaglia di Vienna e linee moderne si incontrano in una sedia che racconta la tradizione con materiali del futuro.Belvedere, la sedia che guarda al passato con occhi futuristiBelvedere, disegnata per Kartell, non è una semplice seduta, ma una finestra aperta su un’altra epoca. Il richiamo alla paglia viennese incontra materiali audaci e contemporanei, in un gioco equilibrato tra nostalgia e slancio innovativo.