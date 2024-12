Feltri contro il divieto di fumo all’aperto a Milano | Disobbedirò è proibizionismo

Leggi su Open.online

«Forse. Qui siamo alpiù vecchio, come quello americano di cui ridiamo ancora». Intervistato sul Corriere della Sera il giornalista Vittorioliquida così ilimposto adi fumarea meno di 10 metri da altre persone. Il direttore editoriale de il Giornale, pur abituato ad accendersi la sigaretta solo quando è comodo sul divano e comunque non quando è in giro, è disposto a rivedere le sue abitudine per andareil regolamento del sindaco Beppe Sala. «Per strada io devo poter fare quello che voglio. Non capisco dove sta il problema», non sente ragioni il giornalista, «anche la mortadella fa male e non la vietano. E allora facciamo la campagna perché la gente mangia la pizza che fa malissimo» Perè anche un problema pratico: come calcolare le distanze? «E allora che faccio, vado in giro con la bindella? Non mi sembra una decisione intelligente, a me sembra una follia».