Sanremo 2025 al via le iscrizioni al FantaSanremo | come iscriversi e regolamento

A partire dalle 12 di oggi è possibileal Fantaaggiornando o scaricando l'applicazione Fantadisponibile su App Store e Play Store per dispositivi mobile iOS e Android o accedendo al sito fanta.com. Al termine della passata edizione gli ideatori del fantasy game avevano parlato della chiusura di un ciclo anticipando importanti novità per l'edizione. Una promessa mantenuta viste le grandi novità nelle meccaniche di gioco e nelche rendono il fantasy game nato nel Bar Corva di Porto Sant'Elpidio ancora più coinvolgente e sorprendente. Le squadre non saranno più composte dai tradizionali 5 artisti ma da ben 7. Ogni fantallenatore dovrà quindi gestire la propria squadra schierando una formazione di 5 titolari e 2 riserve sempre rimanendo entro il limite inviolabile dei 100 baudi.