Il Real Madrid non pensa a Van Dijk

2024-12-25 20:12:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione:VannoÈ uno di quei tre grandi giocatori che scadranno il contratto con il Liverpool il 30 giugno. Gli altri due sono quelli più commentati e discussi Alexander Arnold e l’altro Mo Salah, Come riportato da MARCA due settimane fa, è in procinto di firmare il nuovo contratto che lo legherà per altre tre stagioni con il club inglese.Nei giorni scorsi era circolata una voce secondo cui il difensore centrale olandese sarebbe stato nel mirino della. Quello di terminare il contratto il 30 giugno Potrebbe far rifletterere che un’operazione come quelle fatte ai suoi tempi potesse essere ripetuta Lode prima e Rudiger Dopo. Non è così.Virgil vanè rimasto sorpreso quando Edu Aguirre gli ha chiesto direttamente del suo futuro per il programma El Chiringuito dopo la vittoria per 2-0 del Liverpool sul