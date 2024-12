Pianetamilan.it - Pagelle Verona-Milan, i voti del CorSport: Fofana fa gli straordinari

Ledi0-1, partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025. Questi sono ie i giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Maignan: "Deve tuffarsi e impegnarsi per salvare sulla conclusione di Suslov. Sempre sullo slovacco compie un intervento nel secondo tempo". Voto 6. Emerson Royal: "Spende il giallo per fermare Suslov in ripartenza. Più incisivo quando ilattacca sulla fascia destra nella ripresa". Voto 6. Gabbia: "Sarr lo impegna, ma gioca d’anticipo in diverse circostanze dalla partita. Ci prova anche di testa su corner. Ha dolore alla caviglia, ma resta in campo". Voto 6,5. Thiaw: "Più di una volta prova a scuotere i suoi, invitandoli ad aumentare i ritmi. Rischia poco o niente ilin difesa".