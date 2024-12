Tvplay.it - Tutto vero, Sarri torna in Italia: la destinazione è sorprendente

Il nome di Mauriziocontinua ad essere accostato a un top club. Le prossime partite saranno decisive Otto mesi senza allenare, tanto è passato dalle dimissioni con cui Maurizioha posto fine alla sua esperienza sulla panchina della Lazio. Era lo scorso 15 marzo quando, dopo la sconfitta casalinga con l’Udinese, il tecnico toscano decise di fare un passo indietro in un momento di grande difficoltà per i biancocelesti poi allenati, fino a fine campionato, da Igor Tudor.in: la– Tvplay.it (Foto LaPresse)Da allora, il nome diè stato accostato a vari club. Prima dell’ingaggio di Antonio Conte si era ipotizzato un suo ritorno al Napoli oppure un approdo alla Fiorentina che ha poi optato per Palladino. C’è stata anche la suggestione Premier League con i contatti con Leicester e West Ham che avrebbero potuto riportarein un campionato dove ha già allenato il Chelsea per una sola stagione prima di passare alla Juve per sostituire Allegri.