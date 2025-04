Liberoquotidiano.it - "Prodi rischia di essere indagato"

Vi proponiamo "L'angolo della Giustizia", la rubrica curata sulle pagine del nostro quotidiano da Bruno Ferrararo, Presidente Aggiunto Onorario Corte di Cassazione. Un lettore mi ha scritto chiedendomi un parere esclusivamente giuridico sul comportamento dell'ex presidente del Consiglio Romanoche, nel corso di una intervista ad una giornalistica di Quarta Repubblica, ha dato manifesti segni di insofferenza, afferrando una ciocca di capelli dell'intervistatrice, dando a quest'ultima una patente di grossolana ignoranza e concludendo con un atteggiamento di altezzosa superiorità. Se questo è stato il comportamento diintravedo due aspetti, distinti e complementari. Il primo attiene alla libertà di stampa, diritto di rango costituzionale, chiaramente compromesso da un atteggiamento denigratorio ed offensivo: materia per un intervento dell'Ordine dei giornalisti a tutela dell'intervistatrice ma anche diritto di quest'ultima di chiedere, con atto di querela, la punizione per il reato di ingiuria ed il risarcimento del danno per indebita lesione della propria reputazione.