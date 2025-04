Internews24.com - Conferenza stampa Conceicao post Inter Milan: «Abbiamo sbagliato qualcosina, ma gara equilibrata! Vogliamo vincere il ritorno. Oggi la differenza di classifica non…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «, mailladinon.» Le parole del tecnico rossoneroCosi Sergionella:PARTITA- «, ma in generale è stata una. L’atteggiamento è stato positivo contro una squadra che si conosce da tempo»COME VEDE IL- «E’ importante per entrambe le squadre, in questo momento siamo 1-1 e mancano 90? e qualcosa.è stata, c’è il rammarico di non aver fatto il 2-0. Ma il calcio è così, c’è anche la qualità dell’avversario.il, per arrivare in finale a Roma: è un nostro obiettivo»DOPO L’1-0 LA SQUADRA HA AVUTO MENO CORAGGIO-«C’è sempre da lavorare, noi allenatoriche tutto sia sempre perfetto.