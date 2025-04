Supplementari o rigori? Ecco il regolamento per la gara di ritorno

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Milan e Inter hanno pareggiato 1-1 nel primo atto del derby, semifinale di Coppa Italia. Allo squillo di Abraham ha risposto la saetta dal limite dell’area di Calhanoglu. Tutto quindi rimandato alcon lache resta in perfetta parità.Così come per le coppe europee anche in Coppa Italia infatti non vale più la regola del gol in trasferta. A passare il turno e ad andare in finale sarà la squadra che al termine del 180 minuti avrà segnato almeno un gol in più rispetto all’avversario. Questo significa che l’Inter dovrà vincere alse vorrà concludere la sfida nei 90 minuti. E in caso di parità cosa accade?o direttamente, cosa dice ilLa formula è chiara e ricalca quella adottata nei turni precedenti della competizione: non sono previsti tempi