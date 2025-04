Risorse umane 4.0, ecco come ridurre il turnover dei dipendenti e valorizzare le skills

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – In un mercato del lavoro sempre più competitivo, attrarre e trattenere i talenti è una delle sfide principali per le aziende italiane. Ogni dimissione non solo comporta costi di sostituzione e formazione, ma ha anche un impatto negativo sul morale e sulla produttività del team. Secondo uno studio della Society for human resource .