Dazi Usa, le reazioni italiane. Meloni: misure sbagliate. "Serve intesa con gli Usa"

Roma, 3 aprile 2025 – Massima riprovazione. Immediata reazione. Il piano-di Trump è talmente pericoloso che già prima di mezzanotte Confindustria chiama la politica italiana ed europea a confezionare una replica intelligente e credibile. “La sfida europea è mantenere e aumentare la presenza di industria e lavoratori in Europa – commenta a caldo il presidente Emanuele Orsini –. Occorre un piano straordinario su tre capitoli: investimenti, sburocratizzazione per eliminare iinterni, e recupero di competitività su fattori chiave quali l’energia. Contiamo su una risposta compatta e responsabile di tutte le forze politiche per arrivare ad un’azione che sia immediata e tangibile”. “Il momento straordinario – continua Orsini – ha bisogno di decisioni straordinarie”. epa12006234 US President Donald Trump US President Donald Trump holds up a signed executive order during a tariff announcement in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, 02 April 2025.