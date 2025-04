Screenworld.it - Assassin’s Creed: quando esce la serie tv di Netflix? Arrivano nuove notizie (e una cattiva)

Nel 2020aveva fatto sognare i fan diannunciando unaTV live-action basata sul celebre franchise Ubisoft. Cinque anni dopo, tuttavia, lanon è ancora arrivata sugli schermi e il silenzio intorno al progetto ha fatto temere una possibile cancellazione. Secondo un recente report pubblicato da Game File, laè ancora in sviluppo attivo, anche se la piattaforma non ha ancora rilasciato aggiornamenti ufficiali su tempistiche o dettagli concreti.Uno degli ultimi nomi legati al progetto è stato quello di Jeb Stuart, sceneggiatore di Die Hard, ma non è chiaro se sia ancora coinvolto. Le informazioni sulla trama, il cast o persino lo stato della produzione rimangono avvolte nel mistero, contribuendo all’incertezza generale attorno al progetto.Immagine celebrativa con tutti gli, fonte; UbisoftNel frattempo, un’altra produzione legata al brand è stata invece cancellata.