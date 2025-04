Liberoquotidiano.it - "Vergognoso cos'è successo". L'agente di Motta è una furia

“L'esonero di Thiagodalla Juve? Non mi esprimo, ma vorrei invece parlare di un'altra cosa. Il trattamento che ha ricevuto Thiago, e non mi riferisco al club, è stato. Non è assolutamente vero che non andava d'accordo con i calciatori. Si può attaccare l'allenatore, ma non l'uomo”. Ha commentato così a TuttoMercatoWeb.com, nell'intervista all'interno della rubrica ‘A tu per tu', l'operatore di mercato Dario Canovi, parlando sia della cacciata dell'italo-brasiliano pochi giorni dopo il pesante k.o. di Firenze contro la Fiorentina, ma anche su altre tematiche con al centro la Serie A. Sulla sfida scudetto tra Napoli e Inter, per i partenopei “è stata una vittoria sofferta (contro il Milan, ndr) — ha detto — Cosa che non avremmo immaginato dopo il primo tempo. Per lo Scudetto rimane tutto inalterato: la favorita è l'Inter.