Moviola Milan-Inter | Fabbri si inventa l’ammonizione di Bisseck

ha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2024-2025 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ravenna, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Ci sono poche contestazioni nelle due aree, ma riesce lo stesso a sbagliare tanto. Come al 19?, quando Malick Thiaw falcia Marcus Thuram: c’è vantaggio (giusto), c’è un successivo fallo di Theo Hernandez su Yann(giusto), ma il giallo è solo per il francese e non anche per il tedesco. Alla mezz’ora si lamenta Thuram dopo una giocata in area, ma Rafael Leao tocca prima col fianco e solo dopo col giallo: non punibile. Fallo di Tijjani Reijnders su Joaquin Correa a palla scaricata (39?), rischia il giallo.