Conferenza stampa Bisseck post Milan Inter | Sul gol di Abraham potevo fare meglio ma non è stata solo colpa mia Marcare Leao…

di Redazione: le parole del difensore nerazzurro dopo il pari nella semifinale d’andata di Coppa ItaliaLadi Yannal termine di, semifinale d’andata di Coppa Italia terminata sull’1 a 1.COM’ÈLEAO? – «Da difensore devi essere sempre pronto per giocatori così forti, è sempre bello sfidarli. Penso di aver fatto un buon lavoro come tutta la squadra, oggi sono abbastanza soddisfatto».SUL GOL SUBITO – «Io ero in mezzo a due, ho visto il secondo giocatore delentrare in area e allora ho lasciato più spazio adche ha fatto un bel gol., ma non èmia».CLIC MENTALE ANCHE NELLE SECONDE LINEE? – «Noi sappiamo che dobbiamo essere pronti in ogni momento per il fatto che giochiamo ogni tre giorni.