Ilfattoquotidiano.it - Silenzio del mondo su Israele: ora da Damasco a Teheran il passo è breve, ma pericoloso

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Roberto IannuzziAll’indomani della caduta del presidente siriano Bashar al-Assad, una campagna di bombardamenti senza precedenti si è abbattuta per più giorni sulla Siria. Oltre 500 attacchi aerei israeliani hanno distrutto basi militari, sistemi radar, depositi di armi, aerei ed elicotteri da combattimento, sistemi di difesa aerea, e la flotta di stanza a Latakia. Secondo stime israeliane, almeno l’80% delle forze armate siriane è andato distrutto.Mentre la Siria veniva smilitarizzata, truppe israeliane creavano una zona cuscinetto in territorio siriano, in corrispondenza del Golan occupato, prendendo il controllo della vetta del Monte Hermon, e arrivando a poche decine di chilometri da.Questa vetta, che avvicinandosi ai 3.000 metri di altezza è la più alta della Siria, ha un valore strategico: ponealla portata dell’artiglieria israeliana, e permette a Tel Aviv di controllare lo spazio aereo siriano oltre a quello libanese.