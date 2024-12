Lanazione.it - Festa dello Sport: studenti del liceo sportivo ripuliscono il fiume Ombrone

In acqua, sui gommoni e a terra, camminando lungo gli argini. In occasione della– progetto Upi Nessuno Escluso, due classi delivo della città hanno raccolto circa cento chili di rifiuti, sottraendoli alle acque del. Soprattutto materiale plastico ma anche rifiuti ingombranti è questo il bilancio complessivo di una giornata dedicata all’educazione ambientale eiva. L’evento è stato organizzato da Uisp e Associazione Terramare e le classi che hanno partecipato sono state la quarta e la quinta G. "C’è da dire che la situazione del nostroè comunque buona – osserva Maurizio Zaccherotti, coordinatore nazionale acquaviva Uisp e presidente Terramare – e questa giornata dedicata all’ambiente ce lo ha confermato. Abbiamo organizzato un’importante iniziativa in uno dei luoghi più importanti legati alper la nostra città, affinché questo possa diventare non solo un luogo dove si va a navigare o camminare, ma anche un punto di ritrovo".