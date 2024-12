Secoloditalia.it - Rieccolo qua, Fazio sgancia la solita bomba a orologeria: Richard Gere su La Nove a ridosso della sentenza su Salvini

Leggi su Secoloditalia.it

Fabioci riprova e prova a sferrare l’ennesimo colpo sotto la cintura: dalla sua, d’altra parte, vanta amicizie mediatiche e colpacci assestati all’Auditel a bordate inferte sui temi all’ordine del giorno – dall’ambientalismo ai migranti, passando per guerre e fantasmi di un fascismo ciclicamente di ritorno – che sembrano avere presa, tra sostenitori e detrattori, quanto meno sull’Auditel. E si sa che la, dopo il flop di Amadeus e una agguerrita concorrenza che impone la sopravvivenza nella guerra degli ascolti con la Rai e le concorrenti Mediaset – non può permettersi il lusso di non sparare tutte le cartucce che in canna. E il cecchinoè in postazione, pronto a rinverdire anche in trasferta sui dorati lidi Warner gli antichi fasti già celebrati sulle reti di Viale Mazzini nell’erasua scrittura nella tv di Stato.