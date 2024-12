.com - Prima Categoria / Montemarciano, è fatta per Aleks Beta

Il bomber classe 1996 sarà avversario della sua ex squadra, la Castelfrettese, per la vittoria del girone B di, dopo un inizio di stagione complicato alla Biagio Nazzaro, 18 dicembre 2024 –è un nuovo giocatore del. L’attaccante ex Castelfrettese e Biagio Nazzaro, classe 1996, passa alla squadra di mister Cristiano Caccia, dopo un inizio di stagione particolarmente complicato nel club biagiotto.Bomber di razza per la, ha vestito le maglie di Olimpia Ostra Vetere e Mondolfo Marotta agli albori della sua carriera. Dal 2021-2022 al 2023-2024 fa le fortune della Castelfrettese dove, in tre stagioni, segna 36 reti trae Promozione. In questaparte di stagione ha giocato nella Biagio Nazzaro Chiaravalle, senza riuscire a incidere né con mister Bedetti né con mister Fenucci.