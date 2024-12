Ilfattoquotidiano.it - Siria, Meloni conferma la telefonata del capo dell’Aise all’intelligence di Assad: “Cercava informazioni, nessun appoggio al regime”

“Sulle indiscrezioni circa ladelna, avrei considerato più un’anomalia se ildella nostra intelligence, in un momento cosi delicato per una nazione così delicata, non avesse cercato di averesu quello che stava accadendo”. Davanti alla Camera Giorgial’autenticità del documento, pubblicato dal giornale Indipendent arabic, in cui ildell’intelligencena riferisce di aver ricevuto unadal generale Giovanni Caravelli, direttore(i servizi segreti per l’estero), mentre ildi Bashar al-stava per cadere sotto l’offensiva dei ribelli jihadisti. “Questo è il ruolo dell’intelligence, rientra nei doveri dell’intelligence cogliere tutti gli elementi possibili da riferire all’autorità di governo per consentire di avere maggiori elementi possibili per prendere le contromisure”, rivendica la premier nel discorso di replica dopo il dibattito in Aula sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo.