Rivoluzione AIA | cambia il presidente Arriva il VAR a chiamata?

AIA. E’ tempo dimenti in seno all’AIA. Nella giornata di ieri, infatti, si sono svolte le elezioni presidenziali. A sfidarsi i due candidati Antonio Zappi e Alfredo Trentalange.AIA:ilLa vittoria è andata, a sorpresa, a Zappi (673 voti a 246). Zappi è il primodell’AIA a non aver mai diretto una partita di Serie A. Zappi è un ex direttore di gara e ha alle sue spalle quarant’anni di appartenenza all’AIA, con varie esperienze dirigenziali. Dalle prime indiscrezioni, Zappi non cambierà designatore in Serie A, lasciando Rocchi al suo posto. Si prospetta, invece, una carriera da designatore in Serie C per Daniele Orsato.Queste le parole di Zappi dopo l’elezione: “Da parte mia, ci sarà un’apertura al VAR a. Non è accettabile che qualcuno possa uscire dal campo pensando di aver subito un torto relativo all’utilizzo di questa tecnologia.