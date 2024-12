Ilrestodelcarlino.it - Hotel Gioli venduto alla famiglia Faraotti: un sogno realizzato per Sergio Di Marco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È ancora emozionatoDi, reduce dfirma del contratto di vendita dell’. Era da tempo che l’non svolgeva più le sue funzioni e non sono mancati in questi anni gli acquirenti, molti dei quali volevano solo fare qualche speculazione edilizia e trasformare l’albergo in residence, come sta avvenendo soprattutto in Riviera.Diqual è il suo stato d’animo dopo questa vendita? "Sono felice e molto emozionato. Sì è avverato un, ovvero quello di salvare l’. Ringrazio di cuore lache è stata molto collaborativa e ha permesso che questa struttura continuasse a vivere. Mio padre Ermanno ha lasciato l’a me e a mia sorella Giusy, ma non era più possibile andare avanti anche perché i nostri figli hanno altri interessi, e così cercavamo un acquirente che ci garantisse la vita dell’albergo.