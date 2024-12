Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Fiorentina, il mercato di gennaio: Palladino decisivo

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-14 11:52:51Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal:Se tutto è perfettibile, lo è anche questache vince, vola e sogna. Raffaele, alla vigilia della sfida con il Lask, ha spiegato che sarebbe «un pazzo a cambiare qualcosa che sta funzionando». Verissimo. Come è altrettanto vero che di fronte a una stagione che dischiude orizzonti molto interessanti sarebbe da pazzi non considerare i correttivi per migliorare ancora. Solo che nel caso dellac’è una variabile in più e questa variabile si chiama proprio. Il quale avrà un peso specifico fondamentale nelle decisioni da prendere alla luce dell’uscita di scena di Bove e del caso Biraghi/Parisi, che si sommano ad altre questioni a lungo dibattute (vedi il ruolo di vice Kean).