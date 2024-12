Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale, condannato cameriere 32enne

in appello pere lesioni undi Cesena che (se la sentenza diventerà definitiva) dovrà scontare 2 anni e 6 mesi di reclusione. L’uomo, difeso dall’avvocato Riccardo Luzi, era statoin primo grado a 4 anni e 6 mesi di reclusione, ma la Corte d’Appello ha riformato la sentenza riconoscendo all’imputato le attenuanti generiche. I fatti risalgono all’agosto del 2019. Era un pomeriggio d’estate e una coppia di ex fidanzati si trovava in casa della ragazza, nel salotto, a discutere del rapporto finito. Lavoravano entrambi come camerieri per la stagione estiva. Il ragazzo, di Cesena, aveva 27 anni e la giovane, di Cesenatico, aveva 18 anni. Per alcuni mesi avevano vissuto nell’appartamento della giovane assieme alla mamma di lei e alla sorella. Poi il rapporto era finito e si era arrivati alla rottura.