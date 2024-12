Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat 500: nel 2032 il nuovo modello. Ecco come sarà

Leggi su Ilgiornaledigitale.it

L’attuale generazione della500 elettrica sta totalizzando meno consensi di quanto previsto. Tanto è che nel 2025 è attesa anche la variante termica mild hybrid ad affiancare la versione a batterie. Jean-Philippe Imparato, ex CEO di Alfa Romeo e attuale Chief Operating Officer di Stellantis per la regione Enlarged Europe, si aspetta che la500 Ibrida arrivi intorno a novembre 2025.Nonostante il caos che regna in Stellantis per le dimissioni del CEO Tavares, la casa torinese ha confermato che nelè attesa lagenerazione della500. Inoltre, il gruppo ha assicurato che la produzione dell’iconica vettura continuerà nello stabilimento Mirafiori di Torino ben oltre il 2030, sottolineando il proprio impegno a mantenere una forte presenza produttiva in Italia.potrebbe avere difficoltà a convincere le persone ad acquistare la 500e completamente elettrica, ma la “Cinquecento” rimane uno dei marchi più noti nel segmento delle city car europee.