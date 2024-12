.com - Incidente sulla Pontina a Roma, 53enne muore nello scontro tra due auto: tre feriti

Non si ferma la scia di sangue sulle strade di. L’ennesimoquesta notteall’altezza di Pratica di Mare. Un uomo di 53 anni è mortotra dueavvenuto al km 21 della statale in direzione Latina per cause in corso d’accertamento. Unstradale che ha coinvolto dueuna Bmw 120 e una Fiat Punto. Ad avere la peggio il conducente della Fiat che è morto sul posto. Ferite le persone a bordo della Bmw che sono state ricoverate all’ospedale Sant’Eugenio.tra due: treLotra i due mezzi è avvenuto intorno all’una di oggi, giovedì 12 dicembre. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale diCapitale, con le pattuglie del XII Gruppo Monteverde e i sanitari del 118 che hanno soccorso itrasportati in ospedale.