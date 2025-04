Roma in campo a Trigoria | Pellegrini incerottato ma presente out Saud

Servirà tutta la spinta del popolo giallorosso per permettere alla Roma di costruirsi la possibilità di giocare la prossima Champions League, tanto nelle partite quanto negli allenamenti. Non è un caso che Ranieri abbia voluto l'allenamento aperto al pubblico il 17 aprile al Tre Fontane, per fare sentire ancora di più ai suoi il calore della gente e tirare fuori quel qualcosa in più in campo. Nel frattempo però la squadra è tornata oggi in campo a Trigoria per continuare la preparazione al derby di domenica sera, un match che per onore e classifica non ammetterà altro risultato se non la vittoria. Qualche notizia confortante dalla rosa arriva per Sir Claudio: Devyne Rensch è ormai pienamente recuperato e proverà ad avere spazio contro la Lazio quantomeno a gara in corso, mentre chi spera in una maglia da titolare è Lorenzo Pellegrini: voglia di nuovo rilancio per i capitano, che contro la Juventus è rimasto in panchina per un problema muscolare.

