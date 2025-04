Le Borse come un videogioco ma i soliti noti vincono sempre

come un gioco. Ed in effetti questa settimana è sembrato veramente di assistere ad un gigantesco videogame che migliaia di miliardi che apparivano e sparivano come fossero fantasmi digitali. 5.200 di dollari bruciati dal giorno del “Liberation day” titolavano i giornali prima del grande recupero di ieri. In gran parte si tratta di perdite e di guadagni virtuali. Panorama.it - Le Borse come un videogioco, ma i soliti noti vincono sempre Leggi su Panorama.it E se i mercati finanziari si fossero trasformati in un grande spettacolo, simile a un reality show televisivo? È uno spettacolo guardato con molta partecipazione migliaia di persone che sperano di arricchirsi comprando e vendendo frazioni di bitcoin con il semplice movimento del pollice sullo schermo dello smartphone. Negli Stati Uniti questo fenomeno viene definito “gamification”, un termine che suggerisce di trattare l’intera faccendaun gioco. Ed in effetti questa settimana è sembrato veramente di assistere ad un gigantesco videogame che migliaia di miliardi che apparivano e sparivanofossero fantasmi digitali. 5.200 di dollari bruciati dal giorno del “Liberation day” titolavano i giornali prima del grande recupero di ieri. In gran parte si tratta di perdite e di guadagni virtuali.

