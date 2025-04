Iltempo.it - Frasi choc del candidato sindaco islamico (spinto da Soumahoro) alla giornalista: “Con te non parlo perché…”

Leggi su Iltempo.it

Che una parte dell'Islam abbia evidenti problemi con le donne e con la parità di genere non è, purtroppo, una novità. Fa però accapponare la pelle che, certe disgustose posizioni, siano state espresse da un uomoa guidare una città, una comunità, formata, ovviamente, anche da donne. Monfalcone torna al centro della cronaca dopo la messa in onda del servizio di Serena Pizzi a “Fuori dal Coro”, talk di approfondimento politico di Rete 4. L'inviata di Mario Giordano è andata a intervistare Bou Konate,con una lista islamica, appoggiata da Aboubakar, perché ci siano in giro ancora moschee illegali. L'approccio, però, è tutt'altro che amichevole e l'uomo non risponde: “Perché non risponde alle domande, lei è, a chi deve rispondere, deve rispondere ai cittadini".