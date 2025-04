Prada compra Versace | 125 miliardi di euro per Capri Holdings

Leggi su Open.online

Ancheveste. È stato ufficializzato oggi, giovedì 10 aprile, l’acquisto definitivo dello storico brand di lusso fondato da Giannie di proprietà di. In un comunicato ufficialeha comunicato il pagamento di 1,25di, l’enterprise value di, che sarà soggetto agli aggiustamenti del caso in fase di closing dell’acquisto.In aggiornamentoL'articolo: 1,25diperproviene da Open.