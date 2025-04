Ilfattoquotidiano.it - Riarmo, Faraone: “Non state attaccati nemmeno con lo sputo”. Ricciardi contro la Lega: “Senza coraggio”

Protesta delle opposizioni nell’aula della Camera dove è in corso l’esame delle mozioni ‘in ordine al piano dieuropeo’. M5S, Pd, Avs, Più Europa, Azione e Iv hanno effettuato un richiamo al regolamento facendo riferimento all’art. 112 comma 1 e lamentando la non abbinabilità della mozione di maggioranza in quanto non contenente neppure la parola. “Nella sostanza si insulta il Parlamento: noi depositiamo una mozione che si intitola ‘ReArm’ e la maggioranza, per uscire dai suoi problemi politici palesati dall’intervento della, fa una mozione che non è assolutamente abbinabile al. Stiamo parlando di 800 miliardi di euro in questo settore, così svilite il Parlamento, fatelo ora il premierato se il Parlamento non serve a nulla”, ha detto il capogruppo M5S Riccardo