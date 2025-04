Kvaratskhelia vuole regalare la Champions al Psg

Gli esterni d'attacco del Paris SG, Desiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia, sono al ballottaggio per la rete più bella nel 3-1 sull'Aston Villa che ha probabilmente spalancato ai parigini le porte della semifinale di Champions. Ma é stata soprattutto quella realizzata dal georgiano ad accendere l'entusiasmo dei fan perché accompagnata da una prestazione di sostanza, finalmente da protagonista, come gli chiedeva Luis Enrique. Tanto da essere dichiarato il migliore in campo dalla Uefa. Strappato al Napoli nel mercato di gennaio per 70 milioni di euro, nel primo tempo 'Kvaradona' ha fatto venire il mal di testa al difensore Matty Cash ed al 4? della ripresa ha ubriacato il nazionale francese Axel Disasi, realizzando la rete del sorpasso sugli inglesi con una magia – finta con la suola destra e potente sinistro sotto la traversa – che la stampa internazionale ha unanimemente definito un "capolavoro d'artista".

