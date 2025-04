Fiorentina vs Parma | le probabili formazioni

Fiorentina vs Parma si giocherà domenica 13 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio Franchi. Fiorentina VS Parma: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI viola ma non sono reduci dal pareggio esterno contro il Milan che ha confermato la loro solidità. La squadra di Palladino occupa l'ottava posizione con 52 punti, a sole cinque lunghezze dal quarto posto che vale la qualificazione in Champions League. Un obiettivo difficile ma non impossibile, tenuto conto di un calendario morbido.Gli emiliani sbarcano in Toscana reduci da quattro pareggi consecutivi, l'ultimo dei quali maturato in rimonta contro l'Inter.

