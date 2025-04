Lanotiziagiornale.it - Argentina, terzo sciopero generale contro Milei: la piazza si ribella all’austerità

Sembra ormai finita la luna di miele tra il presidente Javiere i lavoratori dell’. In concomitanza con ilnazionale, indetto dalla Confederazionedel Lavoro (CGT) per contestare le misure di austerità del leader ultraconservatore, a Buenos Aires si sono registrate ore di tensione.Secondo quanto si apprende, laantistante il Congresso argentino è stata blindata con recinzioni e da numerosi agenti in tenuta antisommossa, per timore di possibili disordini. L’iniziativa, organizzata dalla principale sigla sindacale del Paese, ha previsto un’astensione dal lavoro di 24 ore, finalizzata a rivendicare diverse istanze: tra queste, il ripristino delle “trattative libere” per il rinnovo dei contratti, senza il limite dell’1% mensile imposto dal governo agli aumenti salariali, e la richiesta di un aumento delle pensioni.