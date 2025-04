Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-04-2025 ore 14:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità al Trionfale chiusa per lavori via Mario Fani tra via Pieve di Cadore e via Stresadeviato a Montesacro è stata riaperta la circolazione viale Tirreno all'altezza di Piazza Crati in direzione di viale Jonio circolazione è regolare il tutto il quadrante la strada era chiusa dal 31 marzo nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza dell'incrocio tra la colomba in via Canale della Lingua da oggi in vigore l'interdizione della attraversamento di via Cristoforo Colombo per i veicoli provenienti da via Canale della Lingua modifiche alla viabilità il flusso in arrivo da Ostia Antica da via Canale della Lingua potrà solo girare a destra sulla corsia laterale della Colombo verso Ostia Intanto ho iniziato un cantiere su via Cristoforo Colombo via Padre Semeria via Federici operai sono al lavoro anche nel quadrante Nord Est della città dove si sta intervenendo nel III municipio in via Ugo Ojetti all'altezza di Francesco Jovine https://storage.