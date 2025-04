Marco Liorni contro Queen Mary De Filippi la Rai lancia la sfida

Secondo quanto riportato da Hit su Substack, l'azienda pubblica ha scelto di puntare ancora una volta su Marco Liorni, volto ormai consolidato del quiz preserale, affidandogli la guida di uno speciale in onda sabato 26 aprile in prima serata su Rai 1, lanciando una sfida del sabato sera contro Amici di Maria De Filippi. Una mossa ambiziosa che dimostra come Viale Mazzini non sia intenzionata ad arrendersi al dominio di Canale 5 nella fascia serale del weekend.

