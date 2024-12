Sport.quotidiano.net - Rally della Fettunta: La Ferla e Matteuzzi trionfano di nuovo su Skoda Fabia R5

Un bis annunciato e ampiamente meritato. Dopo il trionfo dello scorso anno i sancascianesi Alessandro Lae GiacomosuR5 Jag Sport griffata Gima si sono ripetuti vincendo il 45°organizzato dalla Valdelsa Corse che si è disputato nello scorso fine settimana sulle strade del Chianti. Attendisti nelle prove del sabato, i due leadercorsa si sono scatenati il giorno dopo quando, fin dal mattino, hanno dato strappi decisivi sulle strade bagnate dalla pioggia notturna. Sia Riccardo Gatti che l’altro pretendente alla vittoria, Luciano D’Arcio, si sono ritirati per danni meccanici nell’insidiosa quarta prova speciale di Pietracupa. Secondo posto, con un ritardo di 26"8, per il bresciano Flavio Brega, con Sauro Farnocchia alle note, anche loro su; terzo per Paolo Segantini e Matteo Innocenti a 55"4 su Vw Polo Gti gommata Mrf, autori di una gara costante sempre ai vertici e senza sbavature di rilievo.