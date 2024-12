Puntomagazine.it - Luigi Mangione Incriminato per l’Omicidio del CEO di UnitedHealth a New York

L’avvocato diafferma: “non avete prove che dimostrino che sia l’autore del delitto”Il 26enneNicholasè stato ufficialmenteperdi secondo grado del CEO di, Brian Thompson, ucciso a New. La notizia è stata riportata dalla CNN, che ha confermato che l’arresto diè avvenuto ieri, con l’accusa che include anche quattro crimini aggiuntivi: tre per possesso di un’arma da fuoco e uno per possesso di un documento falso.Durante una conferenza stampa, l’avvocato difensore di, Thomas Dickey, ha dichiarato: “Lo ho detto chiaramente: si dichiari non colpevole.” Dickey ha aggiunto che la difesa contesta le prove presentate contro il suo cliente, sottolineando che non ci sarebbero certezze definitive che dimostrino chesia l’autore del delitto.