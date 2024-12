Ilgiorno.it - Controlli degli ispettori Nas. Scuola Robbiolo promossa

Dopo ida parte dei tecnici di Ats nelle scuole dell’infanzia e primaria, che hanno certificato la correttezza della gestione del servizio, anche glidei Nas di Milano hanno effettuato accertamenti negli stessi istituti. Anche il Nucleo dei carabinieri ha confermato la conformità del servizio di ristorazione scolastica nel plesso di via Aldo Moro. "Sono state eseguite tutte le fasi del processo di distribuzione, tra cui il controllo del mezzo di trasporto dei pasti dal centro cottura di Settimo Milanese al personale - spiegano dal Comune -, ma anche le grammaturealimenti e la qualità dei generi alimentari, lo stato dei locali e delle stoviglie. È risultato tutto conforme". Gli ufficiali, al termine di tutte le operazioni eaccertamenti specifici, hanno chiesto delle migliorie, "già eseguite", sottolinea il Comune, come il riordino del magazzino usato per lo stoccaggio dei detersivi e la sostituzione di una zanzariera rotta.