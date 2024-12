Puntomagazine.it - La Gianna nazionale live al PalaSele di Eboli

Nannini si esibirà con la sua volce graffiante e carismatica, ripercorrendo i suoi più grandi successiLa grande musica deldivede anche il ritorno dell’icona della musica italianaNannini per il suo tour “Sei nell’anima – Festival European Leg 2025” che dal 12 dicembre ritorna in Italia con un ricco calendario. L’artista italiana si esibirà con la sua voce graffiata e carismatica per ripercorrere i suoi successi più celebri come “America“, “Fotoromanza“, “Fenomenale” e canzoni inedite nel suo show musicale della durata di due ore.Questa leggenda vivente del rock italiano ancora una volta è pronta a trasmettere la sua carica ed energia travolgente i tantissimi fan che accorreranno per l’occasione. La tappa deldisarà a cura di Anni 60 produzioni.