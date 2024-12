Gqitalia.it - Brad Pitt vuole che gli occhiali da sole siano solamente a tema anni '70

non va da nessuna parte senza un paio dida. Perché? Beh, non solo permettono a personaggi molto famosi di andare da A a B in semi-incognito, ma glidasono anche storicamente e universalmente cool - eè un uomo storicamente e universalmente cool.Sebbene ne abbia indossati diversi nel corso degli ultimi mesi (tra cui un Burberry vintage che potete trovare a poco più di 200 euro), c'è un paio che l'attore americano ha sempre utilizzato. Prima che lo chiediate, no, non sono scuri, bizzarri e hollywoodiani'90, ma l'opposto.F1 Abu Dhabi Grand Prix 2024NurPhoto/Getty ImagesGliamati dasono di Burberry e possono essere vostri per meno di 200 euroAbbastanza convenienti da meritarsi un posto nella vostra lista di NataleDurante le riprese del suo nuovo film sulla Formula 1 (il cui titolo è molto appropriato: F1), la star di Wolfs ha tirato fuori dei caldissimida aviatore.