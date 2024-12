Ilfattoquotidiano.it - Trovata morta nella vasca da bagno a poche ore dal suo concerto: l’attrice e cantante Miho Nakayama aveva 54 anni

È statada, a casa sua, aore da undi Natale nel quale avrebbe dovuto esibirsi., 54, star in Giappone per via del grande successo ottenuto negli’80, non si è presentata al lavoro il giorno dela Osaka e un suo assistente, preoccupato per la mancata risposta al telefono, l’ha raggiuntasua abitazione dove ne ha trovato il corpo senza vita.era sedutae a nulla è servito il tempestivo arrivo dei soccorsi. La causa della morte non è stata ancora confermata.lascia un figlio, avuto con l’ex marito, il musicista Hitonari Tsuji. Grazie al film Love Letter, del 1995, la fama dicome attrice ha travalicato i confini del Giappone. Durante la sua carriera,ha registrato 22 album in studio e conquistato ben otto singoli al primo postoclassifica Oricon.