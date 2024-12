Oasport.it - Tennis, Andrea Gaudenzi annuncia una rivoluzione per le palline: “Gestione centralizzata”. Cosa cambia?

Leggi su Oasport.it

ti hanno più volte protestato riguardo alleutilizzate nei vari tornei durante il 2024, lamentando una disomogeneità tra i vari modelli e una diversità rilevante nel relazionarsi con le varie superfici. Per assecondare le richieste degli atleti, l’ATP ha deciso dire i piani, come il Presidenteha rivelato in un’intervista concessa al quotidiano francese L’Equipe: “Ladellesarà. Abbiamo preso questa decisione l’anno scorso e la applicheremo progressivamente dal 2025. Ad esempio, useremo le stesse da Montecarlo a Roma“.Il numero 1 dell’Associazione deiti Professionisti ha puntualizzato che questa politica non partirà con effetti immediati perché “i tornei hanno sottoscritto dei contratti con i produttori e bisognerà aspettare che si concludano.