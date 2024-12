Mondiale per Club 2025 | il tabellone completo dagli ottavi alla finale

Leggi su Sportface.it

Ildelper. Il torneo Fifargato a 32 squadre e completamente rivoluzionato conosce adesso gli accoppiamenti potenziali deglidi, visto che è già stato compilato ognuno degli otto gironi. Inter e Juventus, dunque, conoscono per grandi linee quale sarà il loro cammino, e se dovessero qualificarsi e superare il gruppo (passano le prime due) hanno già chiaro in che porzione delsi troverebbero e quali squadre potenzialmente dovrebbero affrontare nel percorso verso lain terra statunitense. Ecco allora di seguito il.ILDELPER1A-2B1C-2D1E-2F1G-2H1B-2A1D-2C1F-2E1H-2GDi seguito vi rammentiamo la composizione di ciascun girone.GIRONE A: Palmeiras, Porto, da definire, da definireGIRONE B: Psg, Atletico Madrid, da definire, da definireGIRONE C: Bayern Monaco, Benfica, da definire, da definireGIRONE D: Flamengo, Chelsea, da definire, da definireGIRONE E: River Plate, Inter, da definire, da definireGIRONE F: Fluminense, Borussia Dortmund, da definire, da definireGIRONE G: Manchester City, Juventus, da definire, da definireGIRONE H: Real Madrid, Salisburgo, da definire, da definireper: ilSPORTFACE.