Lotta di Cisint contro le nuovi limitazioni della Commissione europea alla pesca

I serviziDG Marehanno presentato in data 27 novembre, una nuova proposta che limita enormemente l'attività dinel Mediterraneo già a partire dal 2025. A darne notizia l'eurodeputata Anna, membroche evidenzia “la nuovasi sta dimostrando peggioprecedente, la proposta prevede un'insostenibile riduzionequota di sforzo dinel bacino del Mediterraneo pari al 38% per il merluzzo, del 29% per il gambero rosso e del 25% per i palangari e tutto questo, già a partire dal primo gennaio 2025. La prossima settimana è previsto il Consiglio Agrifish in cui il testo sarà presentato, urge l'intervento celere del Vicepresidente Fitto, considerato che sono a rischio centinaia di posti di lavoro dell'intero comparto ittico, già gravato dalleimposte negli ultimi cinque anni.