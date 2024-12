Liberoquotidiano.it - "Ho scoperto di essere scemo": rissa in diretta Bocchino-Piccolotti, come la zittisce | Guarda

Non ci si annoia mai a Dimartedì, programma di La7 condotto da Giovanni Floris che approfondisce i temi d'attualità e politica. Soprattutto quando si trovano in discussione due personaggi forti, dai punti di vista diametralmente opposti. In questo caso Elisabetta, deputata di Sinistra Italiana nel gruppo Alleanza Verdi e Sinistra e Italo, direttore editoriale del Secolo d'Italia. La base di scontro sono le proteste che Cgil e Uil stanno portando avanti da mesi contro il governo, culminate con lo sciopero generale di venerdì scorso, che ha paralizzato l'Italia.è sorpreso dell'atteggiamento del segretario del partito dei lavoratori, Maurizio Landini: “Mi meraviglia Landini che oggi dovrebbe stare ad occupare le fabbriche di Stellantis con gli operai per difendere la loro occupazione e invece protesta contro il governo che ha raggiunto il massimo storico dell'occupazione.