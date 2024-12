Ilgiorno.it - Fedez a Sala: “Milano brucia e la sicurezza è il tuo lavoro”

Leggi su Ilgiorno.it

, 4 dicembre 2024 – Botta, risposta e contro-risposta trae Giuseppe. Al centro ladi, tema molto sentito in città e diventato caldissimo negli ultimi giorni dopo la morte di Ramy e la guerriglia urbana scatenata al Corvetto. Le danze le ha aperte il rapper che, ospite di Real Talk (format dedicato al rap italiano), ha criticato la gestione dellatirando in ballo in prima persona il sindaco. Influencer con la fascia tricolore “, uno stupro ogni venti ore, lui influencer con fascia tricolore”, ha cantato il rapper che ha ricevuto in passato peraltro ha ricevuto l’Ambrogino d’oro insieme alla ex moglie Chiara Ferragni. La replica A sua volta il sindaco ha liquidato con una battuta il rapper. “Io non so cosa dire, non mi sembrava cheavesse contribuito allamilanese - ha commentatoa margine della presentazione del programma espositivo del 2025 -, se vogliamo dirla tutta.