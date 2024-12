Formiche.net - Dalla Francia il rischio di infiltrazioni putiniane sull’Europa. Parla Alfieri

È il D-Day del governo francese. Il primo ministro Michel Barnier si è già profuso in un appello alla “responsabilità” in vista del probabile voto di sfiducia di oggi pomeriggio nei confronti del suo governo. È evidente che il primo destinatario di questa chiamata sia il Rassemblement National. Ci sono poche chance, però, che questo accada. A maggior ragione perché anche i socialisti – come ha spiegato su queste colonne il politologo Jean Pierre Darnis – è ben poco probabile che cambino posizione. Tuttavia, ciò che sta accadendo inè solo l’epifenomeno di qualcosa di molto più ampio e che “rischia di creare il terreno fertile adella propaganda di Putin in Ue. Stiamo assistendo a una pericolosa saldatura fra populismi, che ci impone di rafforzare l’Europa sui temi strategici a partireDifesa”, è l’analisi di Alessandro, senatore del Partito democratico membro della commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama.