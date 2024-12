Non solo Danilo nel mirino di Manna altri 5 difensori | chi può arrivare a gennaio

Leggi su Spazionapoli.it

Il Napoli si muove sul mercato ed il direttore sportivo Giovannista lavorando su 5 nomi che potrebbero rinforzare la difesa azzurra Sta per iniziare un periodo caldo in casa Napoli e non. Il calciomercato è alle porte e se Antonio Conte dovrà continuare a lavorare sul campo per mantenere la testa della classifica di Serie A, anche fuori servirà un lavoro eccezionale. In questo caso, il compito sarà ovviamente affidato al direttore sportivo Giovanni, che proprio insieme all’allenatore leccese dovrà valutare i nomi migliori per rinforzare la rosa azzurra.L’obiettivo principale resta quello del difensore centrale, dato che la partenza di Juan Jesus sembra imminente. Il centrale brasiliano non offre più garanzie, specie dopo la passata stagione, ed il suo contratto è in scadenza al 30 giugno.